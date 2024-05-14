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2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Yeni sezondaki yaz transfer dönemi 24 Haziran-13 Eylül 2024 arasında, ara transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 arasında gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TARİHLER BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

TFF'den yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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