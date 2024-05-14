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Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Badminton Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarı Yakaladı

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Rize'de düzenlenen U13 Türkiye Badminton şampiyonasında Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları ferdi yarışmalarda 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Takım, kulüp sıralamasında da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Rize'de 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan U13 Türkiye Badminton şampiyonasında Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları ferdi yarışmalarda 2. birincilik birde 3.lük aldılar.

Tek erkeklerde ve çift erkeklerde Kaan Erçetin iki Türkiye şampiyonluğu kazanırken yine çift bayanlarda Asya Çinkır Türkiye 3'ncsü olarak şampiyonada başarıya imza atılar.

Erzincan'ı temsilen şampiyonaya katılan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü takımlar kulüp sıralaması puanlamasında da 140 kulüp içerisinde Türkiye 3'ncsü oldu.

Erzincanlı Milli Takım Antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "Büyüklerde olduğu gibi küçük sporcularda da başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün ve Erzincan İl Özel İdaresinin bize maddi ve manevi katkıları bu başarıda çok büyüktür. Erzincan Telekom Spor Kulübümüzde badmintona verdiği destekle ülkemizi uluslararası alanda başarı kazandıran sporcular yetiştirmemizde büyük payı vardır. Biz birlik ve beraberlik içinde Erzincanlı sporcularımızı Milli takımlara kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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