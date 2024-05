ASO ve TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Ülkemizde, kadın girişimci oranı TÜİK verilerine göre 2022 yılında yüzde 13,1 iken 2023 yılında yüzde 17,4'e yükselmiştir" dedi.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Koordinatör Odası oldukları TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun ilk toplantısına katıldı. ASO Genel Merkezinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan ASO Başkanı Ardıç, "TOBB bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulu kurulmasını, 81 ilimizde de İl Kadın Girişimciler Kurulu oluşturulmasını sağlayan Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu'na, desteklerinden dolayı şahsım ve sizlerin adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlarken, sizlerle her daim gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu aşamaya gelmiş olmak için erkek meslektaşlarınızdan daha fazla mücadele verdiğiniz, cam tavanları tuzla buz ettiğiniz, hayallerinizi hayata geçirme konusunda çok başarılı olduğunuz anlamını taşıyor. Hepimiz biliyoruz ki, girişimci olmak, bunu sürdürülebilir kılmak, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok zor. Hatta bizim ülkemizde biraz daha zor diyebiliriz. Bu zorlukları aşarak kendi iş yerlerini açmış, üretim ve istihdam oluşturan, ihracat yapan kadın girişimcilerin müthiş bir sosyoekonomik hafızaya sahip olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kadın girişimcinin başarısı, tüm dünyada kelebek etkisi oluşturuyor"

Kadınların bir taraftan ekonomik gelişmelere göre oluşan bir sürü barajı aşmaya çalıştıklarını, diğer taraftan ise erkek egemen sistemin kadınlara geçit vermek istemeyen duvarlarını yıktıklarını dile getiren Ardıç, "İşte bunu çok kıymetli buluyorum. Sizlerin bu başarıları, sadece sizin öz yaşamınızda ve öz güveninizde devrim oluşturmuyor, aynı zamanda hemcinslerinizi de cesaretlendiriyor. İnanıyorum ki, bir kadın girişimcinin başarısı, tüm yurtta hatta dünyada kelebek etkisi oluşturuyor ve diğer kadınlarımızın cesaretle harekete geçmesini kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

"Kadınların sahip olduğu işletmeler hala azınlıktadır"

Girişimci tanımları hakkında örnekler veren Ardıç, "Girişimci pazar fırsatlarını gören, bunları iş fikrine dönüştüren, risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren, yenilikçi kişidir. Varoluşlarını, karakterlerini ve mücadele azimlerini düşündüğünüzde bu tanım tam da kadınlarımıza göre değil mi? Şunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Kadınların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtabilecekleri en etkili alanlardan biri de girişimciliktir. Çünkü siz iş birliği odaklı çalışabiliyorsunuz. Çeşitlilik ve esneklik sunabiliyorsunuz, mentörlük yapabiliyorsunuz. Eğitimde güçlü ve güvenilirsiniz. Bu yüzdendir ki, kadın girişimciliği sürdürülebilir kalkınma için günümüzde artık çok daha vazgeçilmezdir. Buna rağmen kadınlar iş hayatında birçok zorlukla mücadele etmektedir. Kadınların sahip olduğu işletmeler hala azınlıktadır ve girişimci olmak isteyen kadınların karşılaştığı engeller de çoğu zaman erkek meslektaşlarının yaşadıklarından farklıdır" sözlerine yer verdi.

Başkan Ardıç, "Ülkemizde, kadın girişimci oranı TÜİK verilerine göre 2022 yılında yüzde 13,1 iken 2023 yılında yüzde 17,4'e yükselmiştir. Her zaman söylüyorum ki bu gelişmeler, umut vericidir ancak asla yeterli değildir. 2024 yılındayız ve artık tüm kesimlerin şu gerçeğin farkına varması gerekmektedir. Kadının doğası gereği oluşturduğu perspektiflere fırsat verildiğinde hayatımızın her alanındaki değişim son derece etkileyici iken, girişimcilikte bu özelliklerinizden yararlanmamak gerçekten çok önemli bir potansiyeli heba etmektir. Bu yüzden aslında karar alıcılarıyla, teknokratlarıyla, bürokratlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, sanayicileriyle her kesimin, kadın girişimciliğinde fırsat eşitliği için toplumsal bir kültür oluşturma sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki bu kültür, kadın girişimcilerin bazı durumlarda sırf kadın olmaktan kaynaklı birtakım sorunlarının aşılmasını sağlayacaktır. Sizlere naçizane olarak sunacağım tek tavsiye ise doğanıza, demokratik yapınıza, değiştirebilme gücünüze ve azminize güvenmektir. Bu güvenle, hayallerinize sahip çıkın çünkü sizin kutup yıldızınız hayallerinizdir. Toplumsal beklentilere meydan okuyun çünkü hayatta her şey değişir, bakış açıları da. Kendinize inancınızı koruyun çünkü bu duygu sizin harekete geçmeniz için en güçlü katalizördür" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak faaliyet gösteren, TOBB İl Kadın Girişimci Kurulları, Türkiye'nin 81 ilinde yer almaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, konuşmalarında sık sık 'aklın ve başarının cinsiyeti olmaz' mesajını vurgulamakta ve 'kadın güçlü olursa toplumun ve ülkenin güçleneceğini' her platformda dile getirmektedir."

"Dünyada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız"

TOBB Ankara Kadın Girişimciler kurulunda, Ankara'da yer alan 8 oda ve borsadan toplam 378 kadın girişimci üyenin bulunduğunu diler getiren Öztürk, "Üyelerimiz 10 bin kişiye istihdam sağlamakta olup, 500 milyon dolar bir ciro büyüklüğüne sahiptir. Dünyada 60'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Mikro ölçekteki kooperatif üyelerimizden, makro ölçekte hatta ilk 500'e giren firmalarımız da kurulumuzda yer almaktadır. Bu bağlamda Ankara'daki hem nicelik hem de nitelik olarak en büyük kadın girişimcilerin oluşturduğu kuruluz" dedi.

Öztürk, "Koordinatör Odamız Ankara Sanayi Odasıdır ve Ankara Sanayi Odasının 5. katı TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kuruluna çalışma ofisi olarak tahsis edilmiştir. Rıfat Başkanımız, Seyit Başkanımız, Gürsel Başkanımız, Murat Başkanımızın katılımlarıyla çalışma ofis katımızın açılışını gerçekleştirdik. Sekreteryamızı da yine Ankara Sanayi Odası Girişimcilik Koordinatörü sevgili Nur Seza Özdemir yapmaktadır. 5. katımızda tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Kurulumuza desteklerinden ötürü ASO Başkanımız Seyit Ardıç'a çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA