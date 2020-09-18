Özalp'ta 85 kişilik temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı Van'ın Özalp ilçesinde TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 85 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 85 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Özalp Şehit Abdülhalik Aras Anadolu Lisesi Spor Salonunda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 293 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 85 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vahdettin Aksoy, okullarda görevlendirilmek üzere 75 temizlik ile 10 güvenlik elemanı için kura çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Aksoy, ismi çıkan kişilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA