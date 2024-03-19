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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezimde Ramazan' İftar Programı Gerçekleştirildi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Merkezimde Ramazan' İftar programında protokol üyeleri genç sporcularla bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin umut ve aydınlık geleceğe olan inancını dile getirdi. Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise gençlerle birlikte Ramazan'ın bereketini paylaştı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise gençlerin spor ve liderlik faaliyetlerine olan ilgisini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezimde Ramazan" İftar programında protokol üyeleri genç sporcularla iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayının değerlerine ve manevi ikliminin önemine vurgu yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin yüzlerindeki umudu ve gözlerindeki ışığı görerek ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancını dile getirdi. Her bir gence başarılar dileyen Vali Ustaoğlu, ufku geniş ve zihni açık bireyler olmalarını temenni ederek Ramazan aylarını kutladı.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise iftar programında gençlerle sohbet ederek sözlerine başladı. Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyen Milletvekili Canbey, gençlerle birlikte bu bereketi yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Gençlere ve çocuklara yapılan yatırımın önemine vurgu yapan Canbey, gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise iftar programında sporcular, lider ve gönüllü gençler ile başarılı öğrencilerin bir araya geldiğini belirtti. Gençlik Merkezleri ve spor salonlarının gençlerle renklendiğini ifade eden Özalp, gençlerin istekle tesisleri kullandığını ve gelişen imkanlarla büyümeye devam ettiklerini vurguladı. İftar sofralarının bir araya gelebilmek için bir vesile olduğunu ifade eden İl Müdürü Özalp, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın zamanı olan Ramazan'ın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"Merkezimde Ramazan" programına, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda Tasavvuf musikisi eşliğinde düzenlenen iftar programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Birim Müdürleri, Gençlik liderleri ve çok sayıda genç katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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