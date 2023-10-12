Van'da Minibüslerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Van- Özalp karayolu üzerindeki Samancılar Sitesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Ford marka minibüs ile Volkswagen marka panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik akışı kısa süreli olarak tek şeritten sağlanırken kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam