Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı İl Birincisi Oldu
Van'da düzenlenen Okullararası Kızlar Futsal Müsabakaları'nda, Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı 5 maçını da kazanarak il birincisi oldu.
Van'ın Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı, Okullararası Futsal Müsabakalarında il birincisi oldu.
Van'da düzenlenen Okullararası Kızlar Futsal Müsabakaları, Bostaniçi Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara katılan Özalp Yatılı Bölge Okulu Kız Futsal Takımı, 5 maçını da kazanarak il birincisi oldu. - VAN