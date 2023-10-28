Özalp İlçesinde İlkokul Öğrencileri Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutladı

VAN'ın Özalp ilçesinin kırsal Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Mollahasan İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını okul bahçesinde düzenledikleri ay-yıldız koreografisi ve 30 metrekarelik Türk bayrağını 3 kilometre boyunca taşıyarak kutladı.

VAN'ın Özalp ilçesinin kırsal Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, okul bahçesinde düzenledikleri ay- yıldız koreografisi ve 30 metrekarelik Türk bayrağını 3 kilometre boyunca taşıyarak kutladı.

Aşağı Mollahasan İlkokulu'nda eğitim gören 73 öğrenci, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümünde öğretmenlerinin öncülüğünde okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi yaptıktan sonra 30 metrekarelik Türk bayrağını, kortejle 3 kilometre boyunca taşıdı. Ayını güzergahtan okul bahçesine geri dönen öğrenciler etkinliği tamamladı. Okulun öğretmenlerinden Halime Boz, "Bugün 73 öğrencimizle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutladık. Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız 30 metrelik Türk bayrağıyla köyün içinde yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Serap Dilemre ise "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını öğretmenlerimizle birlikte kutladık. Çok güzeldi. Arkadaşlarımla beraber 30 metrelik Türk bayrağımızla köyümüzün içinde yürüdük. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.