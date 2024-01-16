Üye Girişi
Haberler

Vize'de 'Kahraman Şövalye' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Güncelleme:
Abone Ol

Vize Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu 23 Ocak Salı günü Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda sahnelenecek. Belediye Başkanı Ercan Özalp, öğrencilerin yarı yıl tatillerini değerlendirmeleri amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti ve tüm çocukları ücretsiz tiyatro oyununu izlemeye davet etti.

Vize'de "kahraman şövalye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Vize Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro 23 Ocak Salı günü Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yarı yıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Tiyatronun ücretsiz olduğunu ifade eden Özalp, tüm çocukları tiyatro oyununu izlemeye davet etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Atatürk Mahallesi'ne 19 ocak cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Başarılı sporculardan Kaymakam Özdemir'e ziyaret

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Özdemir ziyarette, okul sporları müsabakalarında il şampiyonu olan Vize Atatürk Ortaokulu voleybol takımı sporcularını tebrik etti.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Özdemir, sporcuları her zaman desteklediklerini belirtti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Hasan Nemez ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Perver de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Özalp Vize Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı? 17 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title