Bedensel engelli Hatice Özalp, hemşire olmayı hedefliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesi Savcıbey köyünde yaşayan 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice Özalp, evinde sürdürdüğü öğrenimini tamamlayarak hemşire olmayı hedefliyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuklu Ayten ve Mahmut Özalp çiftinin tek çocukları Hatice'ye anne karnındayken meningomyelosel (anne karnında omurilik kanalının açıkta kalması) hastalığı teşhisi konuldu.

Hastalık nedeniyle böbrek yetmezliği ve kas zayıflığı bulunan, 5 yaşından beri tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren ve diyaliz tedavisi gören Hatice, öğrenimine okula başladığından bu yana hastalıkları nedeniyle evden devam etmek zorunda kaldı.

Derslerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitmenlik yapan Tubanur Özdemir ile 2 yıldır evinde işleyen Yaşar Musaoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Hatice Özalp, hafta içi her gün 4 saat eğitim görüyor.

Özalp, AA muhabirine, öğretmeniyle Türkçe, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler, görsel sanatlar derslerini işlediklerini ve oyun oynadıklarını söyledi.

Ders saatlerinin güzel ve eğlenceli geçtiğini belirten Özalp, "Bazen oyun oynuyoruz, boyama yapıyoruz, sonra da dersimize geri dönüyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum. Büyüdüğümde hemşire olmak ve hastalara yardım etmek istiyorum." dedi.

"Takdir de teşekkür de aldı"

Anne Ayten Özalp de kızının böbrek yetmezliği dolayısıyla evde diyaliz tedavisi gördüğünü, bu nedenle okula devam edemediğini dile getirdi.

Hatice'nin kas zayıflığını gidermek için Bozüyük ilçesinde fizik tedaviye gittiklerini anlatan Özalp, şöyle konuştu:

"2 senedir hoca gidip geliyor Allah razı olsun. İyice ilgilendi, Hatice okumayı söktü. Tubanur hoca gelince ders işliyorlar. Eskiden çok az okuyabiliyordu, kalem tutmayı dahi bilmiyordu. 2 yıldır hoca yardımcı oluyor. Hatice'de büyük ilerleme var. Her şeyi öğrendi çok şükür. Takdir de teşekkür de aldı."

Öğretmen Tubanur Özdemir ise 2 sene önce tanıştıkları Hatice ile hafta içi her gün 4 saat ders işlediklerini anlattı.

Hatice'nin gayretiyle büyük aşama katettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlk kitap okuduğunda kendisi bile inanamadı. 'Ben şimdi kitap mı okudum?' dedi. 'Evet, sen okudun' dedim. Çok gayretli bir öğrenci. Hatice hem kas zayıflığından yürüyemiyor hem de diyalize bağlı olduğu için evinden dışarı çıkamıyor. Diyalize evinde giriyor. Köyde yaşadıkları için şimdiye kadar buraya gelebilecek öğretmen bulmakta zorluk çekmişler. Hatice de bu nedenle maalesef derslerine devam edememiş."

Özdemir, öğrencisinin özellikle matematikte başarılı olduğunu belirterek, "2 basamaklı sayılarla toplamayı, çıkarmayı çok rahat yapıyor. Okuma yazma konusunda da çok iyi. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisi. Allah nasip ederse 8'inci sınıfı bitirene kadar onu mezun etmek için gayret edeceğim. Mezuniyetini beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.