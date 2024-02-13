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Van'da 'cami-çocuk' buluşması düzenlendi

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Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor. Öğrencilerin katılımıyla Bilal-i Habeşi Cami'nde düzenlenen buluşmada çocuklara hediyeler verildi.

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor.

Özalp Müftülüğü tarafından "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi çerçevesinde Bilal-i Habeşi Cami'nde öğrencilerin katılımıyla 'cami-çocuk' buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hasbihal edilen program sonrasında çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Müftü Şentürk, programa ev sahipliği yapan cami görevlilerine, programa katılan din görevlisi hocalar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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