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Van'da trafik kazası: Hafif ticari araçla minibüs kafa kafaya çarpıştı, 5 yaralı

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Van-Özalp karayolu üzerinde hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da trafik kazası: Hafif ticari araçla minibüs kafa kafaya çarpıştı, 5 yaralı

VAN - Van- Özalp karayolu üzerinde hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 34 AFJ 120 plakalı Ford Transit Yurtiçi Kargo'ya ait minibüs ile karşı yönden gelen 65 NT 834 plakalı Citroen Berlingo marka hafif ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla her iki araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2'si Özalp Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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