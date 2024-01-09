Van'da 'Cami-Çocuk' Buluşmaları Devam Ediyor

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan "Cami-Çocuk" buluşmaları devam ediyor.

Özalp Müftülüğü tarafından "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi çerçevesinde Sevatlı Mahallesi'nde öğrencilerin katılımıyla "Cami-Çocuk" buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve gençlik koordinatörü Ömer Tüm katıldı. Çocuklarla hasbihal edilen program sonrasında miniklere çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Programa ev sahipliği yapan İmam Hatip Selim Cihat; katılım sağlayan manevi danışman Onur Onur ve Recep Koçhan hocalar ile hayırseverlerimize teşekkür edildi. - VAN