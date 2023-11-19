Van Büyükşehir Belediyespor ile Özalp Gençlikspor Maçı Ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Van 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor ile Özalp Gençlikspor maçına hakem gelmeyince ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Van 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor ile Özalp Gençlikspor maçına hakem gelmeyince ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Van Amatör Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, bu hafta Özalp Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşmak üzere hazırlığını tamamladı. Maç saatinde hakemlerin sahada olmaması üzerine; her iki takım sporcuları, saha komiseri, sağlıkçı ve saha güvenliğinin isimlerinin yer aldığı tutanağın tutuklamasının ardından takımlar sahadan ayrıldı.

Van 1. Amatör A Ligi'nde mücadele eden, tribünlerin yüzde 50'sinin dolu olduğu ve polis ekiplerinin de yerlerini aldığı maç, hakem olmayınca ileri bir tarihe ertelendi.

Ferhat Demir: "Bugün büyük bir skandalla karşı karşıya kaldık"

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Sorumlusu Ferhat Demir, Özalp maçı için takım olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Özalp ilçesine gittik ve maç başlama saatine yakın takımı içeri aldık. Takım sahaya çıkacağı zaman da hakemlerin olmadığını fark ettik. İlgili yerleri aradığımızda ise bize maça hakem atanmadığını, unutulduğunu ve müsabakanın bundan dolayı oynanmayacağını söylediler. Bugün büyük bir skandalla karşı karşıya kaldık. Maça hazırdık, bu şekilde olmaması gerekirdi. Üzgünüz gerekli yerlere müracaatımızı yaptık" dedi.

Halil Kurt: "Müsabakaya hakem atanmıştır"

Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt ise maça hakem atanmaması konusunun gerçek dışı olduğunu ifade ederek, "Müsabakaya hakem atanmıştır. Yalnız müsabaka öncesi hakem ve gözlemcilerin yaşadığı bir sorundan dolayı müsabaka saatinde maça gidemeyeceklerini bana bildirdiler. Ben de aynı şekilde İl Tertip Komitesi ve Futbol İl Temsilcisi Taner Coşkun Beye bilgi verdim. Taner Coşkun Bey de takımları arayarak, 'Hakemler yoldadır. Yarım saat, 40 dakikalık bir gecikmeyle orada olacaklar' dedi. Özellikle Van takımı bekleyemeyeceklerini bildirerek, tutanak tutup sahadan ayrılmışlar. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerini kullandı. - VAN