Van'ın Özalp ilçesinde minibüs şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 27 DD 910 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında 27 DD 910 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.