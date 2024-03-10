Üye Girişi
Haberler

Van'ın Özalp ilçesinde minibüs şarampole yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 27 DD 910 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aşağı Mollahasan Mahallesi yakınlarında 27 DD 910 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Özalp Van Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title