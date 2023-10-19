Özalp'ta Muhtarlar Günü Töreni

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü yapılan törenle kutlandı. Törene Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü yapılan törenle kutlandı.

Özalp Kaymakamlığı önünde yapılan tören; çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, muhtarları kaymakamlık toplantı salonunda misafir etti.

Törene Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. - VAN