Van'ın Özalp ilçesinde çığ düştü: Anne ve 2 çocuk kurtuldu

VAN'ın Özalp ilçesinde tek katlı kerpiç evin üzerine çığ düştü. Evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki kırsal Seydibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, bir tepenin yamacına yapılan tek katlı kerpiç evin üzerine çığ düştü. Evin arka bölümünde kalan 1 oda ile mutfak çığ altında kaldı. Ön kısımdaki odada uyuyan ve gürültüye uyanan Aysel İzgi ile 2 çocuğu can havliyle dışarı kaçtı. Aileye ilk yardımı mahalleli yaptı.

Eşi İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalışan Aysel İzgi, jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma ekipleri bölgeye ulaşırken, karla mücadele ekipleri de mahalleye giden yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-