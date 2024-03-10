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Van'ın Özalp ilçesinde minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Van'ın Özalp ilçesinde bir minibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, D300 yolu Aşağı Mollahasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özalp Van Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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