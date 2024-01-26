Üye Girişi
Haberler

Van'ın Özalp ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen Ford Carco marka hafriyat kamyonu ile Ford Transit marka yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özalp Van Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Maltepe adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Maltepe adayı açıklandı mı? CHP Kartal adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kartal adayı açıklandı mı? CHP Kadıköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kadıköy adayı açıklandı mı? CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı? CHP Şile adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şile adayı açıklandı mı? CHP Zeytinburnu adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Zeytinburnu adayı açıklandı mı? CHP Şişli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şişli adayı açıklandı mı? CHP Sultangazi adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultangazi adayı açıklandı mı? CHP Silivri adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Silivri adayı açıklandı mı? CHP Sarıyer adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sarıyer adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Kâğıthane adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kâğıthane adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title