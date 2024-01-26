Van'ın Özalp ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen Ford Carco marka hafriyat kamyonu ile Ford Transit marka yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN