Van'da Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk'ün yaptığı duayla açılan hayır çarşısının üç gün devam edeceği belirtildi. Üç gün açık kalacak hayır çarşısında satılacak ürünlerden elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu.

Özalp Müftülüğü tarafından Barış Parkı'nda Gazze yararına hayır çarşısı düzenledi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk'ün yaptığı duayla açılan hayır çarşısının üç gün devam edeceği belirtildi.

İlçe Müftüsü Şentürk, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerimizde hissetmek lazım. Olayın maddi yönünden çok manevi yönü itibariyle müftülük olarak düzenlenen bu hayırda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Üç gün açık kalacak hayır çarşısında satılacak ürünlerden elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi. - VAN