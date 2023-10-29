Özalp'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Özalp Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törene; Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, Garnizon Komutanı Murat Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Amiri Efe Kazım Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.

Şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesinin ardından 3 Nisan Ortaokulunun halı sahasında yapılan sünnet şöleniyle devam eden kutlamalar, yapılan değişik etkinliklerle son buldu. - VAN