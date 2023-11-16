Van'ın Özalp Gençlikspor'dan 3 oyuncu U14 Milli takımına davet edildi

Van U14 Amatör Lig'de mücadele eden Özalp Gençlikspor Kulübü'nden Eren Cam, Akın Ahi ve Alpay Varol, U14 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Gençlikspor'da futbol oynayan 3 oyuncu U14 Milli takım kadrosuna davet edildi.

Van U14 Amatör Lig'de mücadele eden Özalp Gençlikspor Kulübü'nden Eren Cam, Akın Ahi ve Alpay Varol, U14 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Takım antrenörü Davut Yıldırımçakar, "U14 liginde 7 maçın sonunda takımında yer alan 3 oyuncumuz yapılan seçmelerinde U14 Milli Takımı'na davet edildi. Oyuncularımıza milli takımda başarılar dileriz" dedi. - VAN