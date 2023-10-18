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Van'da İran ile sınır güvenlik toplantısı yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde İran heyetinin de katılımıyla sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk ve İran yetkilileri bir araya geldi ve işbirliği konuları ele alındı.