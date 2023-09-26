Van-Özalp karayolunda trafik kazası: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Van-Özalp karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kontrolden çıkması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van- Özalp karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2's, çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam