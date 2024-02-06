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Van'ın Özalp ilçesinde çığ düştü

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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştü. Çığdan dolayı ölen ya da yaralanan olmadı.

Van'ın Özalp ilçesindeki bir evin üzerine çığ düştü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Seydibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle inen çığ, mahalledeki Ali İzgi'ye ait evin üzerine düştü. Evin iki odasında hasara neden olan çığdan dolayı ölen ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Çığın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özalp Van Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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