Van'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen Yurtiçi Kargo'ya ait 34 AFJ 120 plakalı Ford transit minibüs ile karşı yönden gelen 65 NT 834 plakalı Citroen Berlingo marka hafif ticari kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılardan 2'si Özalp Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN