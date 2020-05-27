Otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı
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Otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde servis otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan İsmigüzel Şahin (54) hayatını kaybetti, sürücü eşi Abdulgafur Şahin (67) ise ağır yaralandı.

Otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı
27.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:20

 

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde servis otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan İsmigüzel Şahin (54) hayatını kaybetti, sürücü eşi Abdulgafur Şahin (67) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gürle Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için 34 UN 311 plakalı otomobil ile seyreden Abdulgafur Şahin, şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Ergün Şentürk (56) yönetimindeki 16 S 7526 plakalı fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulgafur Şahin ile eşi İsmigüzel Şahin araç içinde sıkıştı. Servis otobüsündeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Abdulgafur Şahin ve eşi İsmigüzel Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. İsmigüzel Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kazada ağır yaralanan Abdulgafur Şahin'i Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin çiftinin İstanbul'da yaşadıkları ve 1 ay Orhangazi'ye bağlı Gürle Mahallesi'ndeki evlerinde kalmak için geldikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsmigüzel Şahin'in cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Ergün Şentürk'ü gözaltına alan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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