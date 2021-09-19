Motosikletli genç yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

YALOVA - Bursa'da motosikletli genç U dönüşü yaparak karşı yöne geçmeye çalışırken otomobille çarpıştı. Kazada talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova - Bursa yolunda Sepetçioğlu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Barış Şahinoğlu (30), 'U dönüşü yapılmaz' levhasının bulunduğu yerde karşı yöne geçmeye çalıştı. Bursa'dan Yalova'ya doğru gelen 53 HE 6314 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet G.hızını alamayarak motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şahinoğlu metrelerce savrulurken motosiklet ise bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.