MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÇİFTİN SORUŞTURMASI;  MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 15 YIL HAPSİ İSTENDİ
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MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÇİFTİN SORUŞTURMASI;  MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 15 YIL HAPSİ İSTENDİ

ÜMRANİYE'de TEM otoyolunun kenarında bekleyen minibüse çarptıktan sonra arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÇİFTİN SORUŞTURMASI;  MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 15 YIL HAPSİ İSTENDİ
02.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:12
ÜMRANİYE'de TEM otoyolunun kenarında bekleyen minibüse çarptıktan sonra arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Minibüs şoförü hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çağan Çokcan, Ümraniye TEM otoyolunda 10 Ocak 2010 tarihinde eşi Dilek Dereli Çokcan ile birlikte motosikletle seyir halinde iken yol kenarında bekleyen minibüse çarpmış, çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklete arkadan gelen Özel Halk Otobüsü de çarparak sürüklemişti. Kazada Çokcan çifti yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Doğukan Y. ve Özel Halk Otobüsü şoförü C.O. hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan  Doğukan Y.,, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İKİSİ DE KUSURLU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2020 tarihinde Çağan Çokcan'ın kullandığı motosikletin, şüpheli Doğukan Y., yönetimindeki araçla çarpıştığı, çarpışma sonucu Çağan Çokcan ve Dilek Dereli Çokcan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.  Kazada yaşamını yitiren Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanma kuralını, şüpheli Doğukan Y'nin de  zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama ve park etme kuralını ihlal ettiği savunulan iddianamede, hem maktül hem de şüphelinin kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları iddia edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede şüpheli Doğukan Y'nin  "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Yol kenarında bekleyen minibüse çarpıp savrulan motosiklete çarpan Özel Halk Otobüsü şoförü C.O. hakkında takipsizlik kararı verildi.

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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