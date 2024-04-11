İstanbul Ümraniye'de Kaçak Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul Ümraniye'de kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 10 silah ve silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Polis, Huzur Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda B.A. adlı şahıs gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 23 şarjör, 6 tabanca gövdesi, 9 silah sürgüsü ve 26 sürgü yatağı, 7 icra mili, 2 tetik tertibatı ile bir silah namlusu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. isimli şahıs, emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.