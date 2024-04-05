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Ümraniye'de otomobilin altında kalan çocuk, kazanın şokuyla yürümeye devam etti

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Ümraniye'de otomobilin altında kalan 11 yaşındaki çocuk, kazanın şokuyla aracın altından çıkıp yürümeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa çarpan araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Ümraniye'de 3 Nisan tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fıat Egea marka otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Yunus Emre Bozdemir'e çarparak altına aldı. Otomobilin altında kalan çocuk bir süre sürüklendi ardından kazanın şokuyla bir anda otomobilin altından çıkarak yürümeye devam etti. Araç sürücüsü, çarptığı çocuğa 'acı var mı?' diye sordu. Çocuğun, 'yok' demesi üzerine ise aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaralanan çocuğun hastanede tedavisi devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın çocuğu altına aldığı, çocuğun kazanın şokuyla otomobilin altından çıkarak yürüdüğü, araç sürücüsünün yanına geldiği, ardından otomobiline binerek uzaklaştığı yer alıyor.

"Ambulans çağırmak yerine kaçıp gidiyor"

Yunus Emre Bozdemir'in babası Abdulbaki Bozdemir, "Oğluma bir şahıs arabayla vurup kaçıyor. Gri renkli bir arabaydı. Plakasını alamadık. Kamera görüntülerini aldık. Oğluma soruyor 'acı var mı' diye. O da 'yok' diyor. Kendisi ambulans çağırmak yerine kaçıp gidiyor. Şikayetçiyim, bir an önce yetkililerden şahsın bulunmasını istiyorum. Oğlumun kolunda kırık var. Dalağında yaralar var. Şu anda müşahede altında bekliyor. Doktorların demesine göre bir ay daha yatacak gibi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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