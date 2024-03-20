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Ümraniye'de Hüdayi Camii ve Kur'an Kursu açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim ilk örneğimiz de Yesrib'i Medine yapan, Mescid-i Nebevi'yi oraya da suffeyi inşa eden Peygamber Efendimizdir. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye değil Yesrib'e hicret etti. Yesrib'i şehir haline yani Medine'ye Peygamber Efendimiz getirdi. Burada Hüdayi Camii, Mescid-i Nebevi'nin Ümraniye'deki bir şubesidir. 4-6 yaş Kur'an Kursu da suffenin bir şubesi." dedi.

Ümraniye Tepeüstü Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenin ardından dualarla açıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hayır sahiplerine ve belediyeye teşekkür ederek, vatandaşlardan her daim camiye gelmelerini istedi.

Bir şehri şehir yapanın camiler olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim ilk örneğimiz de Yesrib'i Medine yapan, Mescid-i Nebevi'yi oraya da suffeyi inşa eden Peygamber Efendimizdir. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye değil Yesrib'e hicret etti. Yesrib'i şehir haline yani Medine'ye Peygamber Efendimiz getirdi. Burada Hüdayi Camii, Mescid-i Nebevi'nin Ümraniye'deki bir şubesidir. 4-6 yaş Kur'an Kursu da suffenin bir şubesi." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) bir hadisini aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de kalbi camilere bağlı olan Müslümanlardır' buyuruyor. Sizleri, bu camiyi inşa edenleri tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Kalpten camiye bağlı olmayan hiç caminin yapımına emek verir mi? O yedi sınıf insandan birisi de 'Neşeyi ve huzuru camilerde bulan gençlerdir' buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz nerelerde huzur buluyor bir düşünelim. Hayır sahiplerimiz, belediye başkanımız yaptı, bize teslim etti. Çocuklarımız için bu Kur'an Kursu'nu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz, bunun derdini taşıyoruz ama sizler de bu derdi taşıyıp ezan okunduğu zaman camiye koşacaksınız. Caminin bitişiğinde onlarca ev var. Müezzin 'haydin namaza' dediğinde bir saf olmazsa biz vebal altında oluruz. O müjdeden de istifade edemeyiz."

Camilerde hocaların Kur'an-ı Kerim, ilmihal, hadis, tefsir gibi dersler yaptığını aktaran Erbaş, vatandaşların bu derslerden istifade etmesini istedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise 35 yıl önce burada yükseköğrenim yurdu ve Ihlamurkuyu Camii bulunduğunu aktararak, kendisinin de burada hafızlık yaptığını söyledi.

O günlerde yurt ve camide eğitim gören yüzlerce kişinin bugün Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde dini eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Yılmaz, mekanın manevi şekilde devamını sağlayan Ümraniye Belediyesine ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına teşekkür etti.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da camiyi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile bir araya gelerek yaptıklarını belirterek, 4-6 yaş Kur'an Kursları ve camilere yardım ve katkılarının devam edeceğini kaydetti.

Duanın ardından Erbaş ve diğer protokol üyeleri camiyi ve Kur'an kursunu inceledi.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdürü Medet Bala, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erbaş Ümraniye Dünya Güncel Haberler

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