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Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Temeli Atıldı

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Ümraniye'de 174 binanın yıkılarak, yerine 1174 konut ve ticari alanın yapılacağı Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Proje tamamlandığında 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.

Ümraniye'de 174 binanın yıkılarak, yerine 1174 konut ve ticari alanın yapılacağı Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İsmet Yıldırım, bölgede yaşayanların çoğunun Anadolu'dan gelenler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunları sıhhatli konutlara, çevreye duyarlı bir kentsel dönüşümle evlerine kavuşturmamız bizim borcumuz. Biz, AK Parti belediyeleri, hükümeti olarak kentsel dönüşümle hizmet etme mecburiyetimiz var. Lütfen üçe, beşe bakmayın, deprem var. Depremi bir sene evvel yaşadık. Bu sebeple bir araya gelip anlaşmamız lazım. Kentsel dönüşüm yasasında da üçte iki çoğunluk yüzde 50'ye kadar düştü. Buraların olmazsa olmazı kentsel dönüşüm."

Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.

Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesince yürütülen Topağacı Molla Hüsrev Camisi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'yle 53 bin 154 metrekare tapu alanında 174 bina yıkılarak, yerine 109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip 1174 konut ve ticari alan yapılacak.

Mevcut 174 yapı, 221 bağımsız birim ve 426 hak sahibinin kentsel dönüşüme katıldığı Topağacı Mahallesi Projesi'nde, sosyal donatı alanları, açık spor alanı, parklar, aile sağlığı merkezi, kültürel tesis, açık ve kapalı otoparklar yer alıyor.

Proje tamamlandığında 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.

Kaynak: AA / Güncel

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