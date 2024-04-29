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Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

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Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyreden hafif ticari araç, motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyreden Ömer Kaygususz idaresindeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araç, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İtfaiye Üsküdar Şile İtfaiye Trafik Otomobil Güncel Haberler

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