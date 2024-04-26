Emrah Büke kimdir? Şehit Polis Emrah Büke kaç yaşında, nereli, memleketi neresi? Emrah Büke cenaze namazı ne zaman kılınacak?

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah Büke kimdir?Şehit Polis Emrah Büke nereli, memleketi neresi?

EMRAH BÜKE KİMDİR?

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehit trafik polisi Emrah Büke'nin aslen Konyalı ve 25 yaşında olduğu öğrenilirken, acı haber Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde yaşayan ailesine verildi.

Ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

CENAZE NAMAZI NE ZAMANKILINACAK?

Şehit trafik polisi Büke'nin cenazesi 26 Nisan Cuma günü ikindiye müteakip Kamışlıkuyu Mahallesinde kılınacak cenaze namazıyla Kamışlıkuyu Mezarlığında toprağa verilecek.