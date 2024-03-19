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Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'de Otomobil Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'de 4 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında 82 suç kaydının olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'de 4 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında 82 suç kaydının olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks marka araçlardan konsol çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler toplamda 4 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler Berke Miraç B. ve İzzethan Ş. Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. 20 yaşındaki şüphelilerden Berke Miraç B.'nin 1 adet suç kaydı olduğu, İzzethan Ş. hakkında ise 82 adet suç kaydının ve 6 adet aranmasının olduğu belirlendi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Esenler Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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