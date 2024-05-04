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Ümraniye'de İETT şoförüne ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ümraniye'de yaşanan olayda, tartıştığı İETT şoförüne ateş ederek yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de tartıştığı İETT şoförüne ateş ederek yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüs şoförü Emircan Gülce ile Doğan Can isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan Can isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti. Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan, otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti. Emircan Gülce yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Doğan Can, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye İETT Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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