Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Orçun Şekercioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

ORÇUN ŞEKERCİOĞLU KİMDİR?

Orçun Şekercioğlu, 1 Haziran 1984 tarihinde Kadıköy'de doğmuştur ve ilkokula kadar Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaşamıştır. İlkokul eğitimini İstiklal Mahallesi'nde Ümraniye'de tamamlamıştır. Ortaokulu ise Ümraniye Atakent Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda bitirmiştir. Lise eğitimini Ümraniye 75. Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde ön lisans İşletme Yönetimi bölümünde öğrenim görmüş, ardından Amerikan York Üniversitesi'nde Uzaktan Öğretim ile İşletme Yönetimi lisans eğitimi almıştır.

Orçun Şekercioğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.