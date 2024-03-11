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Tekin Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Tekin Yılmaz kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Tekin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı olan Tekin Yılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Yılmaz'ın yaşadığı ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı ise Tekin Yılmaz. Tekin Yılmaz kimdir? Tekin Yılmaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TEKİN YILMAZ KİMDİR?

İş insanı olan Lale Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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