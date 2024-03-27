Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu?

İstanbul Ümraniye'de 174 binanın yıkılarak, yerine 1174 konut ve ticari alanın yapılacağı Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı Törene Özhaseki'den önce bakanlık koltuğunda oturan AK Parti İBB adayı Murat Kurum da katılırken, iki isim kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu?

ÖZHASEKİ VATANDAŞLARLA NEDEN TARTIŞTI?

Kentsel dönüşümle evleri yıkılan mağdur yurttaşlardan biri tepkisi, "Üç dört senedir dairelerimiz bitmedi. Biz 20 aileyiz" sözleriyle dile getirmek istedi.

OLAY NE, NE OLDU?

Bir kadının "Tapularımız, evlerimiz bitmiş" diyerek sesini duyurmaya çalışmasına Özhaseki, bir kez daha tepki gösterdi: "Şöyle derseniz, mikrofonu atar giderim. Seçim geliyor, oy veririz vermeyiz. Bu işleri geçin." dedi.