Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Ümraniye'de bir iş yerinde elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde saat 21.15 sırlarında meydana geldi. Bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan alevler kısa süre iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL