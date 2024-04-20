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Ümraniye'de pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs yakalandı

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Ümraniye'de sokak ortasında otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ümraniye'de pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de sokak ortasında otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ümraniye'de bir şahıs otomobilin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, havaya ateş açan şahsın, görüntülerdeki otomobilin sahibinin oğlu Ramazan Enes Arslan olduğu tespit edildi. 4 adet suç kaydı bulunan Arslan, 19 Nisan tarihinde Armağanevler Mahallesi Harman Sokak üzerinde, olayda kullanmış olduğu pompalı tüfek ve 6 adet fişek ile birlikte yakalandı. Arslan, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şahsın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye 3.Sayfa Güncel Haberler

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