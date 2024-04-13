- Boluspor - Ümraniyespor maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, play-off potasının içine girdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Maç öncesi kazanamadığımız için biraz baskı vardı üzerimizde. Böyle bir maç oynadık. Ümraniye de düşme potasına yakın olduğu için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Daha önce de çok defa söylediğim gibi ligin boyu kısaldıkça hedefler çok belirgin hale geldikçe saha içi oyunları zorlaşıyor. Konsantrasyon anlamında gol yememe adına oyunlar oynanıyor. İlk yarı rakip, haftalardır dörtlü savunma oynarken bugün 5'li savunmayla oynadı. Biz de formasyon anlamında bir cevap vermemiz gerekiyordu. Oyun başladıktan sonra formasyonu değiştirdik. İlk yarı 3-4 tane net pozisyonumuz vardı, rakip kaleci iyi oynadı. Onlar da bir iki tane pozisyon yakaladı. Geriye de düşebilirdik. Çok derin savunmalara bu sefer biz de beşli karşılamaya başladık. Oyun çok böyle gidip gelmeye başladı. Bir ara kontrolden çıktı, oyunu kontrol edemedik. Çok geçiş gücümü yemeye başladık son bölümde tabii ofansif oyuncu anlamında bütün ofansif oyuncular sahanın içindeydi. Orta saha var ama üçüncü bölgede ufak oyuncu ve eksiğimiz var. Sadece Tunahan vardı. Onu kaleye yakın kullanabiliyorduk. O da sağ olsun oyuna girdi, skoru değiştirdi. Kazandık. Ligin bitmesine dört hafta kaldı. Bugün Gençlerbirliği'ni kaybetmesiyle bugün itibarıyla play-off potasının içindeyiz. Tabii buraya çok biz zor şartlarda geldik. Burada kalmak daha az zor. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

Hüsamettin Balcı : "Mağlubiyeti hak etmediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim"

Hakemin kararlarını eleştiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı ise, "Çok önem verdiğimiz bir müsabakaydı. Hak etmediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunun başından sonuna kadar ne yaptığını bilen, çok iyi mücadele eden ve maçı puanı ve puanları kopartmak için tüm mücadeleyi gösteren bir takım vardı. Soyunma odasında da oyuncularıma çok teşekkür ettim. Maçın sonucunda hakemin etkisi var mıdır, çok önemli değil bizim için. Hakemle ilgili çok fazla konuşma yapmıyorum ancak bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bir oyuncunun illa yere düşmesi mi gerekiyor penaltı verilmesi için? veya sakatlanması mı gerekiyor? Penaltıyı vermediği pozisyonun aynısını bir dakika sonra rakibe faul olarak verebiliyorsun. Bu da çifte standardı gösteriyor. Bizim hiç öyle bir beklentimiz de yok. Sadece ortada bir maç yönetilmesi bizim için yeterli. Kararın hakkını vermek önemli. Maça gelirsek, birinci yarı o yüzden yine gitti ama yine diyeceğim; matematik olarak işte fizik olarak bütün parametrelerde bizim üstünlüğümüz var" dedi.