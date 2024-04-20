Ümraniye'de kontrolden çıkan araç 14 araca çarptı
Ümraniye'de sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve cadde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan sürücü işlemler için polis merkezine götürüldü.
Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.
23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DGK 750 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı.