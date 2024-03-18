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Ümraniye'de park halindeki araçtan tabanca çalan şüpheli yakalandı

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İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ümraniye'de park halindeki aracın torpidosunda bulunan tabancayı çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri, 18 Şubat tarihinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde bulunan ve özel bir şirket sahibi olan D.Ö.'ye ait bir aracın torpidosundaki taşıma ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın R.B. olduğunu belirledi. Bağcılar'da 12 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alınan 29 yaşındaki şüphelinin 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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