Haberler

Gelinlik sektörü İzmir'de düzenlenen fuarda buluştu

Gelinlik sektörü İzmir'de düzenlenen fuarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir, 19'uncu kez düzenlendi. Fuar, geniş katılımcı profili ve ihracat hedefleri ile dikkat çekiyor.

Avrupa'nın alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 19'uncu kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle Fuar İzmir'de organize edilen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, organizasyonun dünya markası haline geldiğini söyledi.

Fuarın İzmir ekonomisi için önemli olduğunu anlatan Tugay, "Ülkemizdeki gelinlik üretiminin yüzde 70'i güzel İzmir'imizde, bini aşkın firmamızın alın teriyle gerçekleşiyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki gençlerin en mutlu günlerine İzmir imzası atılıyor. 11 şehirden ve 8 ülkeden 203 firma burada. 60'tan fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ağırlıyoruz. En önemlisi 2027 koleksiyonları ilk kez bu koridorlarda görücüye çıkıyor." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da İzmir'in 2025 yılında 23,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 3'üncü kent olduğunu söyledi.

Ticaret savaşlarının olduğu bir dönem yaşandığını belirten Kılıçkaya,"Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türk ekonomisi 21 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürdü. Gayrisafi yurt içi hasılamız 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştı. ve kişi başına gelirde de 17 bin doların üstüne çıktık. 17 bin 886 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 2025 yılı sonu itibarıyla satın alma gücü paritesinde dünyanın 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi oldu." dedi.

Kılıçkaya, Bakanlık olarak ihracatın hazırlık aşamasından markalaşmaya, tasarıma kadar bütün alanlarda ihracatçıları desteklediklerini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl 33 milyar liralık bir bütçeyi kullandırmıştık. Bu seneki destek bütçemiz 45 milyar liraya çıktı. Yaklaşık 25 bin ihracatçımız kullanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış töreni yapıldı ve protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

Fuar 22 Ocak'ta sona erecek.

Törenin ardından Cemil Tugay, bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası ve gasilhane binalarının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesine yönelik sorusu üzerine, durumu yargıya taşıdıklarını, ihtiyati tedbir kararı alındığını söyledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti