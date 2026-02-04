İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı IFCO 9'uncu kez kapılarını açtı

TİCARET Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9'uncu kez kapılarını açan Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda (IFCO) konuştu. Ağar, "Bugün dünyada hızlı teslimat, esnek üretim, sürdürülebilirlik ve kalite gibi alanlarda öne çıkan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz, dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir bir tedarikçi konumundadır" dedi. Fuarı değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Hazır giyim sektörü bir fuar kazandı. Bu büyük bir şey. Herkes bu fuarı takip ediyor. 30 bin ile 40 bin kişi arasında ziyaretçi geliyor. Bizim amacımız, hem mal sektörünü hem de hizmet sektörünü orta vadede Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmesi" diye konuştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleşti. Küresel markaların alım gruplarının ve moda profesyonellerinin ilgi gösterdiği fuara, beş kıtadan yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

'TÜRKİYE'NİN İHRACAT HİKAYESİNDE, HER ZAMAN İLK SAYFALARDA YER ALDI'

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "İhracatımızı bugün hep birlikte 396 milyar dolarlık seviyelere ulaştırdıysak, bunda tabiiki de hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün çok büyük katkıları var. Türkiye'nin ihracat hikayesi yazılırken, her zaman bu hikayenin ilk sayfalarında yer alan, köklü sanayi geleneğine sahip olan hazır giyim sektörümüz, 2024 yılında 19,7 milyar dolarlık ihracatla dünya sıralamasında yine 7'nci, Avrupa Birliği'nde ise yine 3'üncü sıradaki güçlü konumunu sürdürmüştür. 2025 yılında ise küresel ekonomik yavaşlama, sipariş hacimlerindeki daralma ve uluslararası ticarette artan belirsizliklere rağmen sektör ihracatımız 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek, net ihracatçı pozisyonunu da başarıyla sürdürmüştür. İhracat fazlası, dış ticaret fazlası bu sektörümüzde 14,1 milyar dolardır" diye konuştu.

'TÜRK HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜMÜZ, TERCİH EDİLEN GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDADIR'

Ağar, "Bugün dünyada hızlı teslimat, esnek üretim, sürdürülebilirlik ve kalite gibi alanlarda öne çıkan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz, dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Ancak şu da bir gerçek ki; günümüzde dünya sahnesinde kalıcı olmak, güçlü markalar yaratmakla, güven veren ürünler üretmekle mümkün. Küresel ölçekte güçlü bir konum elde etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak, Türk hazır giyim sektörünün tasarım, markalaşma ve yeşil dönüşüm alanlarına odaklanarak rekabet avantajı sağlamasıyla mümkün olacaktır. Biz de dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, ihracatın finansmanından pazar çeşitlendirmeye, eğitimden markalaşmaya, özel sektörümüzle el ele vererek yürüttüğümüz daha birçok faaliyetimizle sizleri desteklemeye, rekabet gücünüzü artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA YAKLAŞIK 33 MİLYAR TL TUTARINDA BİR DESTEK SUNDUK'

Ağar son olarak, "Nitekim 2025 yılında yaklaşık 33 milyar TL tutarında bir desteği ihracatçılarımıza sunduk. 2026 yılında toplam 45 milyar lira tutarında bir bütçe öngörüyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün de Bakanlığımız desteklerinden çok aktif bir şekilde faydalandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

'TÜRKİYE ÜRETİMDEN BÜYÜSÜN'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de yaptığı konuşmada gerçekleşen fuarı değerlendirerek, "Hazır giyim sektörü bir fuar kazandı. Bu büyük bir şey. Artık takibe girdi, herkes bu fuarı takip ediyor. 30 bin ile 40 bin kişi arasında ziyaretçi geliyor. Tabii bu bir hizmet sektörü, hizmet sektörü zaten mal sektöründen daha iyi gidiyor. Bizim amacımız, hem mal sektörünü hem de hizmet sektörünü orta vadede Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmesi. Bütün amacımız bu. Özellikle üretim anlamında, üretimle ilgili yaptığımız projeler, projeksiyonlar, çalışmalar, sanayileşme, yatırım. Amacımız sadece bu. Türkiye gelecekle ilgili çok büyük bir ülke olsun. Türkiye üretimden büyüsün" diye konuştu.

'ÜRETİMİN ÇOK DAHA FAZLA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

Gültepe son olarak, "Tüketimden büyürken en az diyoruz ki, yarısını da üretimden büyüsün. Bütün gayemiz, bütün amacımız bu. Çünkü eğer üretimden büyüme olmazsa, büyüme kalıcı kalmaz. O yüzden büyümenin kalıcı kalması için üretimin, ihracatın olduğundan çok daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sektör Türkiye'nin geçmişinde vardı. Her zaman söylüyoruz, ilkleri öğreten sektör, üretimi öğreten sektör, ihracatı öğreten sektör. Bu sektörden hiç kimsenin vazgeçme hakkı, hukuku olmaz, olamaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Fuar 7 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.