27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

1999 yılında Texas'ın Houston kentinde tek bir butik olarak kurulan marka, zamanla 45 eyalette 450'den fazla mağazaya ulaşarak büyüdü. Ancak Şubat ayı başında yapılan ikinci iflas başvurusunun ardından operasyonların durdurulacağı bildirildi. New York'taki popüler şubelerden birinin de günler içinde tamamen kapanacağı belirtildi.

YÜZDE 70 İNDİRİM YAPILDI

Bazı mağazaların girişine "kapanıyor" pankartları asılırken, ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler uygulanmaya başlandı. 12 Şubat itibarıyla yapılan duyuruda, ilgili şubenin 26 Şubat Perşembe günü tamamen kapanacağı bilgisi yer aldı.

2020'DE İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Francesca's, ilk iflas başvurusunu Aralık 2020'de COVID-19 pandemisinin sektörde yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirmişti. Son dönemde ise düşen satışlar, artan borç yükü, yüksek personel devri ve tüketicilerin e-ticaret platformlarına yönelmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Tedarik zinciri aksaklıkları ve başarısız bir finansman anlaşması da süreci olumsuz etkiledi.

Şirket, iflas sürecinin mahkeme denetiminde yürütüldüğünü ve paydaşlar açısından en yüksek değerin korunmasının hedeflendiğini açıkladı. Danışmanlık görevini üstlenen Tiger Group, SB360 Capital Partners ve GA Group'un ise yüzlerce mağazada kapanış satışlarını başlattığı bildirildi.

