Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gözündeki rahatsızlık nedeniyle takmaya başladığı pilot gözlüklerine o kadar alıştı ki, Davos Zirvesi'nde kürsüye bu imajıyla damga vurdu. Macron'un bu "havalı" tarzı sadece sosyal medyayı sallamakla kalmadı, gözlük üreticisinin hisselerini de uçuşa geçirdi.

GÖZLÜĞÜ HİÇ ÇIKARMIYOR

Macron, bir süredir kapalı alanlardaki en kritik toplantılarda bile güneş gözlüğüyle boy gösteriyor. İlk başta geçici bir önlem sanılan bu duruma Macron iyice alıştı.

Cumhurbaşkanı'nın sağ gözünde oluşan subkonjonktival kanama (damar çatlaması) nedeniyle kullanmaya başladığı bu gözlükler, Davos'un en çok konuşulan ekonomi dışı detayı oldu. Macron, her ne kadar bu durumu "zararsız" olarak nitelendirse de aynalı camların arkasına sakladığı bakışlarıyla diplomatik atmosfere farklı bir hava kattı.

MACRON ETKİSİ: ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 28 YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı gözlüğüne alışırken, piyasalar da Macron'un bu tarzına anında tepki verdi. Fransız markası Henry Jullien'in sahibi olan İtalyan iVision Tech şirketinin hisseleri, Macron'un Davos konuşmasının ardından yüzde 28 değer kazandı. Şirket CEO'su Stefano Fulchir, bu durumu "Hisse üzerinde gerçek bir wow etkisi" diyerek özetledi. Gözlüğün markası olan Pacific S 01 modeline gelen yoğun talep nedeniyle şirketin internet sitesi kilitlendi.

iVision Tech hisseleri çarşamba günü de yaklaşık yüzde 6 yükselmiş, ardından Milano Borsası'nda günün büyük bölümünde otomatik olarak işlemlere kapatılmıştı. Perşembe günü kısa süreliğine yeniden işleme açılan hisseler, daha sonra tekrar durduruldu.

Fulchir, Reuters'a yaptığı açıklamada, gözlüğün Henry Jullien markasına ait olduğunu net şekilde tanıdığını ve söz konusu modeli 2024 yılında Macron'a kendisinin gönderdiğini söyledi.

SADECE 1000 ADET ÜRETİLİYOR, 659 EUEO'YA SATILIYOR

Yılda sadece bin adet üretilen ve 659 euro (yaklaşık 34 bin TL) fiyat etiketiyle satılan özel tasarım gözlük, Macron'un adeta yeni bir parçası haline geldi. Fransız liderin tercihi markanın piyasa değerini bir günde 3,5 milyon Euro arttırdı.

SOSYAL MEDYADA MAVERİCK VE COBRA AKIMI

Macron'un aynalı camlı pilot gözlükleri sosyal medyayı da yaratıcılık yarışına soktu. Binlerce kullanıcı Macron'u Top Gun filmindeki efsanevi pilot Maverick (Tom Cruise) ve Cobra filmindeki Sylvester Stallone karakterlerine benzetti.

Yapay zeka ile üretilen görsellerde Macron'un takım elbise yerine uçuş tulumuyla Davos'ta yürüdüğü montajlar milyonlarca izlenme aldı.

Uluslararası basın ise konuyu manşetlerine taşıdı; Wall Street Journal, "Grönland'ı unutun, Macron'un gözlükleri Davos'u ele geçirdi" diyerek bu yeni imajın gücünü vurguladı.