'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı
Ütü yanığı baskısıyla tasarlanan bir gömlek 1.139 dolar (Yaklaşık 49 bin 800 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Vatandaşlar, tasarımı tiye alan yüzlerce yorum yaptı.

  • Bir marka, üzerinde 'ütü yanığı' izlenimi veren baskı bulunan gömleği 1.139 dolar fiyatla satışa sundu.
  • Gömleğin fiyatı, güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL'ye denk geliyor.

Moda dünyasında dikkat çeken tasarımlara bir yenisi daha eklendi. Bir marka, üzerinde "ütü yanığı" izlenimi veren baskı bulunan gömleği 1.139 dolar fiyatla satışa sundu. Güncel kurla yaklaşık 49 bin 800 TL'ye denk gelen fiyat, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Gerçek bir ütü yanığını andıran koyu iz detayıyla hazırlanan tasarım, bazı kullanıcılar tarafından yaratıcı bulunurken, çok sayıda kişi fiyat ve konsepti eleştirdi. Özellikle Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları gömlekle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

"AYNISINI BEDAVAYA YAPARIM"

"Annem yaptı", "Aynısını bedavaya yaparım", "Kocamın gömleğini yakıp bu markadan aldım demem yok mu", "Annemin çeyizlik ütüsünün performansı" gibi yorumlar kısa sürede viral oldu. Pek çok kullanıcı, evde yanlışlıkla oluşan bir ütü yanığının yüksek fiyatlı bir moda ürününe dönüşmesini ironik bulduğunu dile getirdi.

Son dönemde lüks markaların "yırtık", "eskitilmiş" ya da "kusurlu" görünümlü tasarımları yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesi, moda dünyasında sık sık tartışma konusu oluyor. Ütü yanığı baskılı gömlek de bu tartışmalara yeni bir örnek olarak gösterildi.

